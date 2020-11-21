Російський комік і шоумен Гарік Харламов похвалився незвичайними відео, які оцінив стриптизер Сергій Глушко, більш відомий, як Тарзан

Як передає Politeka.net, кадри артист опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Харламов великий любитель створити щось незвичайне зі своєю зовнішністю або вдатися до допомоги програм.

Цього разу комік вирішив спробувати себе в шкурі голлівудських акторів, які знялися в культових бойовиках.

"Я в дитинстві Рембо був у дворі. Червону пов'язку робив на голову і бігав по дахах гаражів з палицею в руках, типу лук у мене. А хто ваші герої були тоді ? Шварц, Брюс Лі, Брюс Вілліс, Норріс?",- поділився артист у підписі до посту.

За допомогою програми Гарік перевтілився в Брюса Лі, Рембо і навіть в Брюса Віліса з"Міцного горішка".

Така відеопідбірка не залишила без уваги навіть чоловіка Наташі Корольової, Сергія Глушка, який залишив лайк під публікацією коміка.

Шанувальники Гаріка також не залишили без уваги його творчість:

"Міцний горішок"," мріяти не шкідливо"," Гарік, а тобі підійшли всі персонажі"," хто - небудь зателефонуйте пожежним, тому що цей пост Агонь )) як і мої наряди))"," Хм а ось горішок з вас прям те що треба", - писали в коментарях.

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