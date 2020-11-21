Российский комик и шоумен Гарик Харламов похвастался необычными видео, которые оценил стриптизёр Сергей Глушко, более известнен, как Тарзан
Как передает Politeka.net, кадры артист опубликовал на своей страничке в Instagram.
Харламов большой любитель создать что-то необычное со своей внешностью или прибегнуть к помощи программ.
На этот раз комик решил попробовать себя в шкуре голливудских актеров, которые снялись в культовых боевиках.
"Я в детстве Рембо был во дворе. Красную повязку делал на голову и бегал по крышам гаражей с палкой в руках, типа лук у меня. А кто ваши герои были тогда ? Шварц, Брюс Ли, Брюс Уиллис, Норрис?", - поделился артист в подписи к посту.
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С помощью программы Гарик перевоплотился в Брюса Ли, Рембо и даже в Брюса Уилиса с "Крепкого орешка".
Такая видеоподборка не оставила без внимания даже мужа Наташи Королевой, Сергея Глушко, который оставил лайк под публикацией комика.
Поклонники Гарика также не оставили без внимания его творчество:
"Крепкий орешек", "Мечтать не вредно", "Гарик, а тебе подошли все персонажи", "Кто- нибудь позвоните пожарным, потому что этот пост Агонь )) Как и мои наряды))", "Хм а вот орешек из вас прям то что надо", - писали в комментариях.
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