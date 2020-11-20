Российский комик и шоумен Гарик Харламов похвастался грандиозной покупкой

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм актер опубликовал селфи, на котором обнимает коробку с новой игровой приставкой.

«Давненько меня не хейтили... вот вам фото для изливания зависти) Плоечка подъехала... пятая. Мммм , шарман... а потом они спрашивают почему я опаздываю всегда», - подписал фото Гарик.

В комментариях под постом сразу же началось бурное обсуждение. Не сдержал эмоций даже Потап, написав под постом «Ззззависть». Пользователи предположили, что именно пристрастие Гарика к компьютерным играм стало причиной развода с Кристиной Асмус.

«Вот она! Истинная причина развода», «Лучше женился бы уже», «Братан ещё больше растолстеешь))купи себе беговую дорожку))», «Самое главное, что по возрасту подходит)))», «С покупкой мужик! Рад за тебя», «Потеряли Харламова на год», «Без бабы жизнь хорошая», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что в одном из интервью Кристина упоминала, что Харламов сильно увлечен играми. Она также проговорилась, что он может играть до утра.

Как известно, Асмус и Харламов официально развелись осенью, хотя сообщили о своем разрыве в начале лета.

Напомним, что появились фото роскошного особняка, который не могут поделить Кристина Асмус и Харламов: "Жалко мужика".

Как сообщала Politeka, стриптиз Кристины Асмус стал достоянием общественности, кадры уже в сети: "Я тоже так мужа соблазняю".

Также Politeka писала, что Харламову сватают новую пассию, шоумен попался на горячем.