В конце октября актриса Кристина Асмус и комик Гарик Харламов официально развелись. Теперь дело за малым (хотя, тут как посмотреть) - поделить имущество

Как передает Politeka.net, в Инстаграм бурно обсуждают развод артистов, а особенно - кому же достанется четырехэтажный дом в престижном районе, в который они переехали с семилетней дочкой только этой весной.

К слову, Харламов купил таунхаус на Рублевке площадью 410 кв. метров еще в 2014 году - все это время в доме шел ремонт. Особняк был построен на одном из самых больших участков в поселке, похожие дома в том же месте стоят 90–100 млн рублей.

Как бы там ни было, но сейчас особняк в распоряжении Кристины и их с Гариком дочери Анастасии.

"Думаешь, на дом заработала я? У нас в семье бюджет распределен так: все, что зарабатывает Гарик, общее. Все, что зарабатываю я, мое", - ранее заявляла Асмус в разговоре с писателем Александром Цыпкиным.

Пользователи с жаром комментируют эту, по их мнению, несправеливую "дележку".

"🤔Ннндаа! Клоунам и певцам отлично платят! Мир сошёл с ума! 🤪"

"Подстава.... она мне сразу не понравилась! Ещё с Интернов..."

"Хорошая ставка. 👏"

"Да мужики работают работают и остаются ни с чем"

"Нажила 😂"

"Нагнула аленяку )))😂"

"Гарик отдаст половину деньгами, Асмус 👑 очень сейчас нужны деньги"

"Мне жалко мужика..."

"Ободрала до нитки" - "оставил дом жене и дочери, так и должно быть. Потом всё равно дочке достанется" - "а что надо было жену с ребёнком выселить, а самому остаться в доме? А кому еще оставлять-то?" - "так пусть с папой живёт, не вижу проблем) Мама всё равно занята постоянно, даже на 1 сентября к ребёнку своему не приехала😅"

Ранее мы сообщали, Асмус пожаловалась поклонникам на то, что мерзнет в своем огромном доме.

«Вышла я сегодня в 5 утра на съёмки, а на улице -2!! 🥶 Ну блин.., я так не играю 🤪 Самое неприятное время для меня начинается... 🙈 До весны я буду как зомби. И полгода спать в обнимку с обогревателем (ну хоть с кем-то 😂😂😂)», - говорится в ее посте в Инстаграм.

Напомним, что Асмус показала, как изменилась их с Харламовым дочка после развода, кадры.

Также Politeka писала, что Асмус после "свадьбы" уморила нелепым видом в красной комбинации: "Обожаю...".