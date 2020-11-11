Гарик Харламов недолго горевал после развода и уже веселится с новой пассией

По крайней мере СМИ активно приписывают шоумену роман с коллегой по по съемочной площадке сериала «Гусар» Екатериной Ковальчук.

К тому же вечер накануне Харламов провел в роскошном банном комплексе с участниками группы Little Big — Ильей Прусикиным и Соней Таюрской, а также Екатериной Ковальчук.

Интересно, что девушка действительно очень похожа на бывшую жену артиста — Кристины Асмус. Теперь уже не скрыть, что у Харламова есть любимый женский типаж.

На опубликованных в сети кадрах Харламов запечатлен вместе со всем коллективом.

Кроме того, есть и более интимные фото, где одетую в халат Ковальчук гладит по голове мужская рука.

Ранее в интервью Катерина Ковальчук признавалась, что работать с Гариком Харламовым на одной площадке – одно удовольствие. С ним всегда весело. Снимаясь в сериале "Гусар", Катерина брала пример с Гарика по части юмора.

Отметим, после развода с Кристиной Асмус Гарику Харамову то и дело приписывают романы. В частности не утихают разговоры о том, что у шоумена интрижка с блогершей и актрисой Яной Кошкиной.

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