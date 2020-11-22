Актриса Тетяна Кравченко (Валюха) разом зі своєю колегою Людмилою Артем'євою (Ольга Ковальова) здивували виглядом під час зйомок "Сватів"
Серіал "Свати" дуже полюбився публіці, тому він завоював величезну популярність, повідомляє Politeka.net. У 2021 році планується почати зйомки нового, сьомого, сезону. Відомо, що процес повинен був початися раніше, проте всьому виною стала пандемія китайського вірусу.
Шанувальники в очікуванні нових серій, згадують кадри з уже відзнятих. У групах також діляться закадровими знімками акторів.
Так, в одній з груп опублікували фото, на якому постали Тетяна Кравченко з Людмилою Артем'євою. Перша одягла яскравий сарафан на ґудзиках. Вона взула шльопанці і натягнула на голову капелюшок. Зірка простодушно посміхалася в камеру: "Ось так Валюха".
Артем'єва також прибрала волосся під бандану, вона була в маєчці і по-доброму дивилася в камеру.
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Обидві артистки позували поруч з великою вівчаркою і чоловіком.
За дві години пост зібрав майже 400 лайків і жодного коментаря.
Нагадаємо, новому сезоні розповідатиметься про молодість сватів. Персонажа Івана Будька, актора Федора Добронравова, який пішов з проекту, виконає його син - Віктор Добронравов.
Варто відзначити, що також після четвертого сезону, з серіалу пішов Анатолій Васильєв, який зіграв Юрія Ковальова. З чуток, виною став конфлікт його і Добронравова-старшого. Однак обидва заперечують цю інформацію.
Зокрема Федір Добронравов в одному з інтерв'ю стверджував, що Васильєва задіяли в новому проекті, і, мабуть, там йому стало краще.
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