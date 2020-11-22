Знаменитості зовсім не такі, якими їх звикли бачити

Актриса Тетяна Кравченко (Валюха) разом зі своєю колегою Людмилою Артем'євою (Ольга Ковальова) здивували виглядом під час зйомок "Сватів"

Серіал "Свати" дуже полюбився публіці, тому він завоював величезну популярність, повідомляє Politeka.net. У 2021 році планується почати зйомки нового, сьомого, сезону. Відомо, що процес повинен був початися раніше, проте всьому виною стала пандемія китайського вірусу.

Шанувальники в очікуванні нових серій, згадують кадри з уже відзнятих. У групах також діляться закадровими знімками акторів.

Так, в одній з груп опублікували фото, на якому постали Тетяна Кравченко з Людмилою Артем'євою. Перша одягла яскравий сарафан на ґудзиках. Вона взула шльопанці і натягнула на голову капелюшок. Зірка простодушно посміхалася в камеру: "Ось так Валюха".

Артем'єва також прибрала волосся під бандану, вона була в маєчці і по-доброму дивилася в камеру.

Обидві артистки позували поруч з великою вівчаркою і чоловіком.

За дві години пост зібрав майже 400 лайків і жодного коментаря.

Нагадаємо, новому сезоні розповідатиметься про молодість сватів. Персонажа Івана Будька, актора Федора Добронравова, який пішов з проекту, виконає його син - Віктор Добронравов.

Варто відзначити, що також після четвертого сезону, з серіалу пішов Анатолій Васильєв, який зіграв Юрія Ковальова. З чуток, виною став конфлікт його і Добронравова-старшого. Однак обидва заперечують цю інформацію.

Зокрема Федір Добронравов в одному з інтерв'ю стверджував, що Васильєва задіяли в новому проекті, і, мабуть, там йому стало краще.

Нагадавши, Васильєв видав всю правду про сварку з Добронравовим і відхід з "Сватів"

Як повідомляла Politeka, Засмаглий Добронравов зі "Сватів" зачарував легенду російського кіно

Також Politeka писала, що Щасливий Федір Добронравов похвалився красенями-синами