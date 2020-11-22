Актриса Татьяна Кравченко (Валюха) вместе со своей коллегой Людмилой Артемьевой (Ольга Ковалева) удивили видом во время съемок "Сватов"
Сериал "Сваты" очень полюбился публике, поэтому он завоевал огромную популярность, сообщает Politeka.net. В 2021 году планируется начать съемки нового, седьмого, сезона. Известно, что процесс должен был начаться раньше, однако всему виной стала пандемия китайского вируса.
Поклонники в ожидании новых серий, вспоминают кадры с уже отснятых. В группах также делятся закадровыми снимками актеров.
Так, в одной из групп опубликовали фото, на котором предстали Татьяна Кравченко с Людмилой Артемьевой. Первая надела яркий сарафан на пуговицах. Она обула шлепки и натянула на голову шляпку. Звезда простодушно улыбалась в камеру: "Вот так Валюха".
Артемьева также убрала волосы под бандану, она была в маечке и по-доброму смотрела в камеру.
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Обе артистки позировали рядом с большой овчаркой и мужчиной.
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Напомним, новом сезоне будет рассказываться о молодости сватов. Персонажа Ивана Будько, актера Федора Добронравова, который ушел из проекта, исполнит его сын - Виктор Добронравов.
Стоит отметить, что также после четвертого сезона, из сериала ушел Анатолий Васильев, сыгравший Юрия Ковалева. По слухам, виной стал конфликт его и Добронравова-старшего. Однако оба отрицают данную информацию.
В частности Федор Добронравов в одном из интервью утверждал, что Васильева задействовали в новом проекте, и, видимо, там ему стало лучше.
Напомним, Васильев выдал всю правду о ссоре с Добронравовым и уходе из "Сватов"
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