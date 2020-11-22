Знаменитости совсем не такие, какими их привыкли видеть

Актриса Татьяна Кравченко (Валюха) вместе со своей коллегой Людмилой Артемьевой (Ольга Ковалева) удивили видом во время съемок "Сватов"

Сериал "Сваты" очень полюбился публике, поэтому он завоевал огромную популярность, сообщает Politeka.net. В 2021 году планируется начать съемки нового, седьмого, сезона. Известно, что процесс должен был начаться раньше, однако всему виной стала пандемия китайского вируса.

Поклонники в ожидании новых серий, вспоминают кадры с уже отснятых. В группах также делятся закадровыми снимками актеров.

Так, в одной из групп опубликовали фото, на котором предстали Татьяна Кравченко с Людмилой Артемьевой. Первая надела яркий сарафан на пуговицах. Она обула шлепки и натянула на голову шляпку. Звезда простодушно улыбалась в камеру: "Вот так Валюха".

Артемьева также убрала волосы под бандану, она была в маечке и по-доброму смотрела в камеру.

Обе артистки позировали рядом с большой овчаркой и мужчиной.

За два часа пост собрал почти 400 лайков и ни одного комментария.

Напомним, новом сезоне будет рассказываться о молодости сватов. Персонажа Ивана Будько, актера Федора Добронравова, который ушел из проекта, исполнит его сын - Виктор Добронравов.

Стоит отметить, что также после четвертого сезона, из сериала ушел Анатолий Васильев, сыгравший Юрия Ковалева. По слухам, виной стал конфликт его и Добронравова-старшего. Однако оба отрицают данную информацию.

В частности Федор Добронравов в одном из интервью утверждал, что Васильева задействовали в новом проекте, и, видимо, там ему стало лучше.

Напомним, Васильев выдал всю правду о ссоре с Добронравовым и уходе из "Сватов"

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