Стало известно, почему актер Анатолий Васильев ушел из "Сватов", несмотря на большую популярность сериала

Об этом пишет Стархит.

Персонажа ученого Юрия Ковалева обожали зрители, но Анатолий Васильев неожиданно для всех покинул проект.

Актеру не понравилось, как в "Сватах" изменился юмор после прихода нового режиссера.

«В первой части было смешно, но в то же время и трогательно. А потом начали поворачивать все в сторону примитивного ситкома, где текст говорят практически без остановок, а за кадром звучат смех и аплодисменты», — жаловался ранее Васильев.

Помимо этого, актер ушел из "Сватов" из-за конфликта с Федором Добронравовым, а последней каплей стала сцена в сериале, когда Юрия Ковалева сажают в тюрьму и к нему на спасение приходит Будько, который в кадре также кривляется перед милиционерами.

«Я ушел в первую очередь от Феди, а потом уже от режиссера. Федя, он же вообще начинал как клоун. Но и клоуны разные бывают. Я был знаком с Леонидом Енгибаровым, Юрием Никулиным. Это был умный, тонкий юмор. А есть клоуны, которые работают на самом грубом и примитивном уровне. И я в таком участвовать не хочу», — откровенно признался Васильев.

Сам же Федор Добронравов уверял, что никакого конфликта не было и Анатолий Васильев ушел из "Сватов" якобы ради другого проекта.

Напомним, Звезда "Сватов" много лет терпел измены жены

Как сообщала Politeka, Васильев из "Сватов" изменился до неузнаваемости:

Также Politeka писала, что Добронравов не удержался и выдал всю правду об уходе Васильева из "Сватов"