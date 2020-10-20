Валюха бы такого не простила

Звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов, исполнивший роль мужа Валюхи – Ивана Будько, одурманил своей красотой известную российскую режиссера

Режиссер фильма "Гардемарины, вперед!" Светлана Дружинина опубликовала кадры встречи с актером на своей странице в Инстаграм.

В кадре Дружинина бросается в объятия звезды сериала "Сваты".

"Ой, лапочка! Я тебя очень люблю! С годами начинаешь понимать, кто есть кто", – говорит довольная Светлана Сергеевна.

"Взаимно", – с улыбкой и с легка смущенно отвечает Федор Добронравов.

Отметим, что актер сериала "Сваты" отлично выглядит. Судя по всему, летний загородный отдых пошел артисту на пользу. Актер буквально расцвел.

Напомним, фанаты "Сватов" ждут новый сезон с 2013 года, но съемки были на длительное время заморожены, и проект оказался под угрозой полного срыва. В начале 2020 года работы над сериалом возобновились, однако премьеру перенесли из-за карантина.

Российский актер Даниил Белых, которій снимался в сериале, сообщил, что проект претерпел большие изменения. Так, от участия в съемках отказался актер Николай Добрынин, исполнивший роль Митяя. А актриса Людмила Артемьева, сыгравшая Ольгу Ковалеву (бабушку Олю), решила уехать в Германию на "неопределенный срок".

По его словам, новый сезон может выйти под другим названием.

Напомним, Валюха из "Сватов" в обнимку с Добронравовым произвела фурор: "Внучку замуж выдают"

Как сообщала Politeka, Валюха из «Сватов» устроила выяснение отношений с Митяем перед Добронравовым.

Также Politeka писала, что Валюха из "Сватов" жестко отшила наглого ухажера, Добронравов может гордиться.