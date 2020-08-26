Звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов покорил поклонников совместным фото с красавцами-сыновьями

Актер, полюбившийся многим в роли Ивана Степановича в сериале «Сваты», воспитал в браке с супругой Ириной Добронравовой двоих сыновей – Виктора и Ивана. На одной из фан-страниц «Сватов» в Инстаграм появилось милое семейное фото отца со взрослыми детьми.

Так, на снимке все трое мужчин позируют в стильных костюмах. При этом Добронравов со смехом держит на спине сыновей, которые повисли, схватившись за его плечи.

«Фёдор Добронравов с сыновьями!», - говорится в подписи к фото.

Стоит отметить, что Виктор и Иван решили пойти по стопам отца и также стали актерами. У них обоих успел накопиться внушительный послужной список ролей в фильмах, сериалах и театральных постановках.

Поклонники «Сватов» оценили фото артистов по достоинству.

«Красавцы! Просто супер!», «Как сыновья похожи на своего отца! Желаю всем здоровья и успехов их нелёгком труде!», - пишут в комментариях.

Напомним, ранее актриса Татьяна Кравченко рассказала, как актер Федор Добронравов повлиял на ее жизнь.

По словам актрисы, она иногда сомневается правильности выбора жизненного пути. И если бы не Федор Добронравов, то неизвестно, к чему бы такие мысли артистки привели.

«…однажды Фёдор Добронравов приехал на площадку сериала «Сваты», светясь от счастья: «Нет, Танюх, неплохим мы все-таки делом занимаемся! Представляешь, сын моих знакомых, у которого лейкемия, взял с собой в израильскую клинику диски с записью наших «Сватов». Так тамошние доктора обалдели: как только мальчишка посмотрит несколько серий — у него показатели крови улучшаются!», - с улыбкой вспоминала актриса.

Напомним, Валюха из "Сватов" нежно прижалась к Федору Добронравову, чувств не скрыть.

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