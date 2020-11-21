Дочка хворої на рак російської актриси Анастасії Заворотнюк несподівано

Як передає Politeka.net, новим кадром Анна поділилася на своїй сторінці в Instagram.

24-річна дочка зірки "моєї прекрасної няні" вже встигла спробувати себе в якості актриси, ведучої, а також бізнес-леді з власною маркою одягу. Крім того, дівчина постійно привертає увагу своїми стильними знімками в Instagram.

Її черговий образ був досить незвичайним. На опублікованому фото вона постала в білій сукні з пір'я і черевиках.

"Розповідайте, хто з вас заміжня / одружений і скільки років ви разом?",- поцікавилася Анна у своїх передплатників.



Шанувальники не тільки поділилися своїм сімейними успіхами, але розхвалили чарівну Анну.

"Ганнуся красуня", "Заміжня вже 5 років, двоє діток. Хоча мені всього 24" ,"Я заміжня ось уже 5 років, є 2 дітей, дочка і син", "Красиво так", "Анна тебе напевно заміж покликали? І на наречену ти схожа, сукні весільні! Я думаю, що скоро буде весілля.... Хочеться, щоб це був гідний тебе чоловік, і щоб один раз і назавжди!",- писали під постом Анни.

Нагадаємо, дочка хворої на рак Заворотнюк вразила безтурботним видом на прогулянці.

Як повідомляла Politeka, дочка хворої на рак Заворотнюк попестила своє ніжне обличчя на камеру.

Також Politeka писала, що дочка хворої на рак Заворотнюк загорнулася в шкіру і блиснула голими ногами.