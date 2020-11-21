Дочь больной раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк неожиданно

Как передает Politeka.net, новым кадром Анна поделилась на своей страничке в Instagram.

24-летняя дочь звезды "Моей прекрасной няни" уже успела попробовать себя в качестве актрисы, ведущей, а также бизнес-леди с собственной маркой одежды. Кроме того, девушка постоянно привлекает внимание своими стильными снимками в Инстаграм.

Ее очередной образ был довольно необычным. На опубликованном фото она предстала в белом платье с перьев и ботинках.

"Рассказывайте, кто из вас замужем/женат и сколько лет вы вместе?", - поинтересовалась Анна у своих подписчиков.



Поклонники не только поделились своим семейными успехами, но расхвалили очаровательную Анну.

"Анечка красотка", "Замужем уже 5 лет, двое деток. Хотя мне всего 24", "Я замужем вот уже 5 лет, есть 2 детей, дочь и сын", "Красиво так", "Анна тебя наверно замуж позвали? И на невесту ты похожа, платья свадебные! Я думаю, что скоро будет свадьба.... Хочется чтобы это был достойный тебя мужчина, и чтобы один раз и навсегда!", - писали под постом Анны.

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