Відома модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер блиснула ідеальними об'ємами в бікіні

Модель порадувала шанувальників фото в маленькому купальнику, тому ті не можуть відійти від захвату, пише Politeka.net. Фото "гуляє" по мережі й досі набирає лайки та коментарі.

Так, зірка на архівному знімку постала в крихітному купальнику, з якого ледь не вивалювався бюст. Тонкі лямки натягнулися під вагою розкішного бюста.

Бюст притягуюче виглядав в такому маленькому бікіні і від нього неможливо було відірватися. Посередині блищав ланцюжок, що з'єднує трикутні клаптики тканини. Кайлі притиснула ланцюжок пальцем з довгим манікюром.

Маленькі плавки також трималися на золотих ланцюжках, які натягнулися на стегнах.

Красуня присіла навпочіпки, вона розпустила волосся, зробивши дві крихітні кіски у обличчя. Модель посміхалася і дивилася в камеру. Її вигляд здавався умиротвореним.

"Я так вас люблю, хлопці! 💗 ",- написали автори поста у фан-групі.

За 16 годин пост зібрав понад 4000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали багато приємних повідомлень моделі.

"Нікому не встояти", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер позувала в білосніжному, дуже короткому топіку, який обтягнув її великі груди. Тканина була тонкою, через що груди виглядали дуже ефектно.

Завдяки довжині одягу оголився плоский животик і тонка талія красуні.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер зняла себе в дзеркалі на тлі дивана. Модель демонструє свою соковиту фігуру у вільних домашніх штанях і білому ліфчику. Варто відзначити, що бюстгальтер ледве утримує пишні форми красуні.

Нагадаємо, пишногруда Кайлі Дженнер пройшлася по коридору, трясучи" бомбочками " в леопарді: безсоромне відео.

Як повідомляла Politeka, Кайлі Дженнер у ванній при свічках показала, як виглядає ідеал:"королева".

Також Politeka писала, що блондиночка Кайлі Дженнер спробувала вмістити пишні " персики "в крихітний топ:"так і рвуться назовні".