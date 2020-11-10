Знаменитая американская модель Кайли Дженнер впечатлила видом в коротком топике

23-летняя сестра Ким Кардашьян, которая успела прославиться не только как модель, светская львица и предпринимательница, но и как самая молодая миллиардер в истории, поделилась новым селфи в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На новом фото Кайли предстала в гламурном образе, продемонстрировав свою яркую красоту. Девушка позирует в стильном бежевом костюме с бирюзовым принтом. Особой изюминки наряду придает короткий топ с длинными рукавами. Из-за своего размера он едва прикрывает пышную грудь Кайли, заставляя ее буквально вываливаться снизу.

Дженнер идеально расчесала свои покрашенные в естественный блонд волосы, придав своему внешнему виду дополнительного лоска. Довершает ее образ умело подобранный макияж в нюдовых тонах, который идеально подчеркивает глаза и губы красотки.

«Блондиночка», - подписала фото Кайли.

Поклонники модели не остались равнодушными после такого фото и буквально засыпали ее комплиментами. Всего за пару часов снимок набрал более четырех миллионов лайков.

Ранее мы писали, что Дженнер похвасталась безупречной красотой, оставив на себе лишь тесное белье.

Так, на опубликованных снимках Дженнер позирует в одном тесном белье, эффектно заглядывая в кадр. Дополнить образ знаменитость решила безупречным макияжем и элегантной прической.

Напомним, Кайли Дженнер прибавила пикантности, задрав экстремально короткое платье: "О, боже мой".

Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер заворожила упругими объемами в тесном белье: «Фантастическая».

Также Politeka писала, что пышногрудая Кайли Дженнер прошлась по коридору, тряся "бомбочками" в леопарде: бесстыдное видео.