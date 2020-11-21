Українська модель Інна Горячковская поділилася пікантним селфі



Як передає Politeka.net, новий знімок з'явився на її сторінці в Instagram.



"Нещасним або щасливим людини роблять тільки його думки, а не зовнішні обставини. Керуючи своїми думками, він управляє своїм щастям", - поміркувала Інна в підписі до посту.



На кадрі пишнотіла красуня постала в прозорому халаті-пінюарі червоного кольору, чим ощасливила чоловічу половину своїх шанувальників.

Пікантне Селфі в дзеркалі настільки зачарувало її шанувальників, що деякі в коментарях під постом запропонували моделі руку і серце.

"Ух ти, груди дуже красива, захоплююся", "Дєтка, будь ласка, перевір пошту", "Боже!!!!! Яка ви чарівна і сексуальна жінка!",- писали під постом Інни.

Раніше Горячковська опублікувала знімок, на якому позувала з екстремальним декольте, тримаючи в руці келих з вином.

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