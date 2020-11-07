Украинская модель плюс-сайз Инна Горячковская впечатлила роскошной фигурой, примеряв смелое декольте
Как рассказывает Politeka, фотографию знаменитость разместила у себя на странице в Instagram.
«Пей вино — это вечная жизнь, это то, что дарует тебе юность. Это время вина, роз и пьяных друзей. Наслаждайся этой минутой, ведь эта минута — твоя жизнь», - говорится в сообщении.
На опубликованном снимке Горячковская позирует в экстремальном декольте, держа в руке бокал с вином.
«Вау, это очень горяча», «красоточка», «боже, вот это у тебя объемы. Мечта моя», «я хотел бы быть вином, которое ты пьешь в бокале», - пишут ее поклонники.
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До этого мы рассказывали, что украинская модель Инна Горячковская, которая прославилась бюстом 15-го размера, впечатлила формами в полупрозрачном платье
Девушка сфотографировалась в домашней обстановке, выпятив свое главное богатство. Инна нарядилась в синее платье из полупрозрачной ткани, из-под которой заметно выпирает черный бюстгальтер.
Модель приняла соблазнительную позу, сделав кадр еще более пикантным. Она элегантно вытянула одну руку в сторону, позволив рукаву свободно развеваться, а вторую завела за голову, сделав акцент на пышной прическе.
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