Російська балерина Анастасія Волочкова показала черговий кадр з відпочинку

Як передає Politeka.net, новий знімок балерина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Просто суботній Мальдівський ранок", - повідомила балерина в підписі до посту.

На опублікованому кадрі Анастасія постала в купальнику. Знаменитість лежала на березі океану на тлі каменів і насолоджуючись теплими водами Індійського океану.

У коментарях під постом користувачі мережі звернули увагу на ноги балерини, багатьом вони здалися досить незвичайними.

"Бабка по хвилях по морях. Ніхто не потрібен. Ні тато, ні мама, ні дочка", "Без шпагату не тоо"," Анастасія, дайте відповідь, чому на Мальдівах порожньо, нікого крім вас?", "Оо кукурудза", "Ноги вже звичайно потрібно ховати під парео, пройшло на жаль їх час демонстрацій, всьому свій час", "морського слона викинуло на берег", "Хижі риби не запливають?", "Такі в'ялі", "Кальмар варено-сушений", - писали під постом балерини.







