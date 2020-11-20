Скандальную российскую балерину Анастасию Волочкову часто упрекают за неприличный вид и скандальные выходки

Поэтому знаменитость предпочитает закрывать возможность комментировать свои фото, которые она с завидной регулярностью размещает в соцсетях.

Однако, сегодня она забыла это сделать и сразу же поплатилась, сообщает Politeka.

Так, Настя разместила на своей странице в Инстаграм новые кадры своих "мальдивских каникул" и если на первом снимке всё выглядит довольно прилично, то второй смутил многих пользователей сети.

На первом кадре Волочкова полулежит на топчане у входа в бунгало. У ее ног плещется бассейн с прозрачной водой.

А вот на втором фото звезда в мини-платье выходит из бунгало, причем, сразу бросается в глаза то, что Волочкова "позабыла" о маленькой детали: ее платье задралось так, что видно нижнее белье балерины.

"Здесь просто очень хорошо!🙏🌺❤️ Тепло, солнечно и душевно! Пролистните.", – подписала кадры знаменитость.

Фататы моментально отреагировали на свежий посто Анастасии Волочковой.

"Почему дочку с собой не взяли 🤔 Настя, место чудесное! Но письку зачем людям показывать?!!! Это же неприлично!😳😳😳 Хорошего отдыха)Какая красотааааа😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍Побольше видео и фото❤️Шикарно❤️ Красотища 🔥🔥🔥 Класс✈🌵🌊🌷🌊🌞 Молодец Настя , ну хоть у когото получается отдохнуть и сбежать хоть на время от этой исткрии коронавируса , я бы и сам хоть пешком , именно на моря ....но у нас в Грузии границы как были закрыты так и не открывались😷😢 Браво Настя 👏👏 Настя "чем бы занятся вечером после ресторана, о!открою коментарии "🤣хорошего отдыха 🌹 Анастасия приятного отдыха, я тоже мечтаю побывать на мальдивах, супер 👍, песочек, океан, очень рада за вас, от души 🙏, надеюсь и моя мечта когда-то сбудется", – написали они.

Ранее мы сообщали, что балерина Анастасия Волочкова взбудоражила откровенным нарядом.

Она развалилась на полу, покрытом черной газовой тканью. Точно так же выглядит ее балетная пачка, которая держится на контрастных кожаных подтяжках, они же слегка сдавили живот. Верхнюю часть наряда составляет лоснящийся топ, который сильно обтянул бюст звезды. Образ довершила странная прическа с пробором и торчащими космами, а также крупный перстень на пальце - его Анастасия демонстративно выставила на камеру, опершись рукой о колено.

Напомним, что ошалевшая Волочкова полезла целоваться к женщине, напугав красным лицом: «Тете хочется любви и ласки…»

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