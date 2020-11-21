Российская балерина Анастасия Волочкова показала очередной кадр с отдыха

Как передает Politeka.net, новый снимок балерина опубликовала на своей страничке в Instagram.

"Просто субботнее мальдивское утро", - сообщила балерина в подписи к посту.

На опубликованном кадре Анастасия предстала в купальнике. Знаменитость лежала на берегу океана на фоне камней и наслаждаясь теплыми водами Индийского океана.

В комментариях под постом пользователи сети обратили внимание на ноги балерины, многим они показались довольно необычными.

"Стрекозка по волнам по морям. Никто не нужен. Ни папа ни мама ни дочка", "Без шпагата не тоо", "Анастасия, ответьте пжл, почему на Мальдивах пусто, никого кроме вас?", "Оо кукуруза", "Ноги уже конечно нужно прятать под парео, прошло к сожалению их время демонстраций, всему своё время", "Морского слона выкинуло на берег", "Хищные рыбы не заплывают?", " Такие дряблые", "Кальмар варено-сушёный", - писали под постом балерины.







