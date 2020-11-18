Известная русская балерина Анастасия Волочкова показала себя и рассказала об отдыхе

На кадрах Анастасия позировала совсем без одежды в ванной. Волочкова только прикрыла свои самые пикантные места пеной. Балерина задрала ноги, хвастаясь их длинной. Как можно заметить, звезда была довольна отдыхом. На последнем кадре балерина была уже одета и позировала на побережье со своим спутником, которого обрезала на снимке. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Вы представляете.. Добрые люди сотрудники этого прекрасного острова подумали, что у нас "Медовый месяц".. И радуют нас вот такими приятными романтическими сюрпризами, которые я ооочень люблю и ценю. Посмотрите в карусельке. Видимо, любовь не спрячешь... Фантастический отдых!!!", - написала Волочкова под публикацией в Инстаграм.

Фанаты поставили четыре тысячи лайков и не писали комментарии, так как Анастасия не любит критики, поэтому ограничила эту функцию.

Сообщалось, что российская балерина Анастасия Волочкова не изменяет своему девизу "ни дня без шпагата", куда бы не отправилась.

Так, Анастасия раздвинула ноги на максимум, будучи в золотистом бикини. Микропавки натянулись до предела - так, что просто "врезались" в пикантное место. Но Волочкову такой "пустяк" вряд ли остановил бы.

Напомним, шальная Настя Волочкова без штанов опозорилась фирменным шпагатом на пляже

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