Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова огорошила неуместной позой в наряде с декольте

Как сообщает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала у себя в Instagram.

«Просто наблюдаю с мальдивского острова @sunsiyamiruveli , как вы там?🤷‍♀️ Переживаю и отдыхаю. И вам советую сюда», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии встревоженная Волочкова позирует в кресле, которое больше напоминает решетку. При этом комментарии скандальная знаменитость уже традиционно держала закрытыми – поклонники каждый раз напоминают ей о том, что знаменитость ведет себя странно: сперва позирует обнаженной в бане, а потом – во время службы в церкви.

До этого мы рассказывали, что скандально известная балерина Анастасия Волочкова сейчас проводит отдых в теплых краях

В этот раз Волочкова рассказала, что отправилась в романтическое путешествие. Звезда стала активнее делать посты с фотографиями в своем Инстаграм.

Так, в этот раз звезда предстала в белой маечке, накинув сверху кофту и в мини-шортиках. Артистка обула шлепанцы с искусственными цветами. При этом комментарии знаменитость продолжает держать закрытыми.

Напомним, что Волочкова с расставленными к потолку ногами похвасталась растяжкой перед детьми

Также Politeka писала, что разъяренная Волочкова не выдержала нападок и оправдалась за вино после репетиций

А еще Politeka сообщала, что разгульная Волочкова с бездонным декольте прижалась к зрелому красавцу