Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова огорошила неуместной позой в наряде с декольте
Как сообщает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала у себя в Instagram.
«Просто наблюдаю с мальдивского острова @sunsiyamiruveli , как вы там?🤷♀️ Переживаю и отдыхаю. И вам советую сюда», - говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии встревоженная Волочкова позирует в кресле, которое больше напоминает решетку. При этом комментарии скандальная знаменитость уже традиционно держала закрытыми – поклонники каждый раз напоминают ей о том, что знаменитость ведет себя странно: сперва позирует обнаженной в бане, а потом – во время службы в церкви.
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В этот раз Волочкова рассказала, что отправилась в романтическое путешествие. Звезда стала активнее делать посты с фотографиями в своем Инстаграм.
Так, в этот раз звезда предстала в белой маечке, накинув сверху кофту и в мини-шортиках. Артистка обула шлепанцы с искусственными цветами. При этом комментарии знаменитость продолжает держать закрытыми.
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