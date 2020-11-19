Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова озадачила небрежным видом на отдыхе

Как известно, несколько дней назад Анастасия наконец-то отправилась на отдых вместе с таинственным возлюбленным, личность которого скрывает уже больше года. Из-за этого пользователи сети Инстаграм подозревают, что на самом деле балерина обманывает их и никого у нее нет.

Сейчас она делится кадрами, на которых показывает только себя или же себя рядом с мужчиной, едва заметным за ее плечами. Новые фото балерины вызвали не меньший резонанс сегодня, ведь на показала сразу два неудачных образа.

На первом кадре Анастасия похвасталась новым купальником и тем, как она якобы похудела. При этом балерина засветила полное отсутствие талии и плохое состояние кожи.

«Я так люблю море! Оно меня всегда восстанавливает после любых нагрузок и даёт силы! 🙏🌴 Как здорово, что мы с любимым вовремя улетели из промозглой погоды.. Буду присылать Вам тепло в ленту через наши фото», - написала Анастасия.

Также балерина показала еще одни образ в белом платье с кружев в пол, но из-за неудачной позы фигура Анастасии показалась пользователям Инстаграм еще более грубоватой, чем обычно, что сразу отметили под кадром и также раскритиковали выбор места для отдыха.

«🌴 Пальма-мое любимое Дерево.🌴 А на Мальдивах я больше всего люблю краски!!!! Неба, океана и вообще тут совершенно необыкновенная красота, уединение с природой и вообще отвлечение от всей суеты!🙏 Сервис тут на высшем уровне.👍», - пишет балерина.

Вот что отвечают ей в сети:

«Зюзя, выдыхай! Аж говорить тяжко с втянутым пузом; весь этот забор из домиков напоминает мне совковые вагончики на берегу азовского моря; Берег опустел, обезлюдел, не вынес красоты/античности/децкости/долюбленности и т.д. и т.п. В обмороке валяется или в уголке от зОвести рыдает; А что у неё за шрамы на спине? 🧐 ее волки грызли?; Клоунесса ты всея Руси... 🙈; У тебя в жизни пустота: вымышленный любимый, дочь сбежала, как балерина давно полный ноль; Доска доской😁😁Прям палка; щас опять оголит свои причиндалы».

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