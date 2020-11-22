Російська модель, актриса і блогерка Яна Кошкіна, яку називають новою "нареченою" Гаріка Харламова, вивалила свої форми в купальнику

Зірка підкорила мільйонну аудиторію не тільки завдяки своєму таланту, але і зовнішності, повідомляє Politeka.net. Красуня постійно без сорому демонструє свої великі форми.

Так, модель одягла яскраво-жовтий купальник. Вона підібгала груди знизу так, що великі форми ледь не вистрибували з тісного верху.

Плавки були на високій посадці і підкреслили тонку талію.

Кошкіна розпустила волосся і широко посміхалася.

"Російська актриса з ефектною зовнішністю - Яна Кошкіна🍋 🍑", - написали автори поста.

Фото було оприлюднено в одній з фан-груп і швидко зібрало багато лайків і коментарів.

"вона схудла чи що?!, їй потрібно терміново поправитися...👌 ", "Дуже-дуже великі очі.👏 👏 👏 ", "Не з ефектною зовнішністю, а з величезними грудьми. Треба називати все своїми іменами)", "з кожним роком ставати все красивіше і красивіше", "все-таки вона класна", "звичайна дівчина, таких мільйони", "в натовпі не помітиш", "О, яка жінка!!! Немає красивіше в цьому світі, ніж Кошкіна улюблена!🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Яна Кошкіна взяла участь у рекламних зйомках, для якої вибрала цікавий бузковий костюм. З одного боку, наряд виглядає досить по-діловому, але при цьому у піджака такий глибокий виріз, що фанати завмерли в захваті, коли побачили це.

Були б ці кадри опубліковані не в сторіз, то вони б миттю зібрали тисячі коментарів у відкритому доступі.

Нагадаємо, що Яна Кошкіна вразила розкішшю, заінтригувавши розповідями про особисте: «записую нишком...».

Як повідомляла Politeka, Гарік Харламов переживає через свою "пишногрудої нареченої" Кошкіної: "ми з нею...".

Також Politeka писала, що Яна Кошкіна показала, як виглядає після НП, яка позбавила її слуху: "додому!"