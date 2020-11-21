Король поп-сцени Філіп Кіркоров продовжує хвалитися знімками з відпочинку в ОАЕ

Нова публікація з'явилася в особистому мікроблозі зірки в Instagram.

Цього разу задоволений Філіп Кіркоров засвітився в компанії відомого шеф-кухаря і м'ясника Нусрета Гекче, який відомий своїми "трюками" з сіллю.

Так, російська зірка навідалася в особистий ресторан кухаря в ОАЕ, якого також знають під псевдонімом Salt Bae.

На знімку Філіп Кіркоров і Нусрет Гекче стоять в обнімку і показують вказівний палець.

"Просто найкращий. №1", - підписав фото король поп-сцени.

Для походу в елітний ресторан Філіп Кіркоров підібрав шорти кремового кольору, чорну сорочку з коротким рукавом і бейсболку.

"Кращий", " який у нас щасливий день. Стільки сонця в інстаграмі. Спасибі вам Філіп за настрій за те, що здалися нам сьогодні, ах!!! Чекаємо продовження ваших сторіс і мандрівки і завтра", "я навіть не знаю з ким більше хотів би фотку. Занадто прекрасні", "Король", "вчора Абрамович, сьогодні Кіркоров", "Найкращі, браво", - написали віддані фанати в коментарях під публікацією.

Раніше ми повідомляли, в мережі викликало фурор унікальне фото з ще зовсім маленькою Аллою-Вікторією і співаком Миколою Басковим.

Дівчинка сиділа на руках у батька, а поруч знаходився Басков намагався її розважити, корча різні пики. Малятко "припечатала" того таким поглядом, що так і хочеться запитати, а хто з них дорослий?

Нагадаємо, що Хуліган Філіп Кіркоров показав свою "бомбу", відчинивши наряд з пір'я

Також Politeka писала, що Кіркоров затужив за щасливими часами з Пугачовою

А ще Politeka повідомляла, що Кіркоров вразив виглядом з величезною шевелюрою і в напівпрозорій сорочці