Российская певица Анастасия Стоцкая показала своего старшего сына Александра

Как передает Politeka.net, свежее фото мальчика появилось на странице знаменитости в Инстаграм. Красотка опубликовала фото в честь дня рождения своего наследника.

«Моя душа. Моё сердце. 9лет», - подписала снимок звезда.

За несколько часов пост Стоцкой собрал почти 2 тысячи лайков. В комментариях оставили множество комплиментов. Не обошлось и без традиционных комментариев о том, что сын Стоцкой очень сильно похож на ее бывшего продюсера Филиппа Киркорова.

«Красавчик. Наилучшие пожелание маме и сыночку», «У тебя невероятные дети!», «Какой красавчик!!! Поздравляю сладкого парня))», «какой мужчина», «Красава растёт!», «Стиляга», «очень похож на папу», «Тоже поди талантище?», «Похож на Киркорова», «Маленькая копия Филиппа», «Боже мой, копия Филипп! С Днём Рождения!», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что сын Стоцкой и правда сильно похож на поп-короля. Особенно сильно он похож на сына Киркорова Мартина – мальчики выглядят как родные братья.

Впрочем, сама Стоцкая эти слухи отрицает. Тем более, что дети родились в браке с бизнесменом Сергеем. На своего отца дети тоже похоже, но, конечно, романтическая история с Киркоровым не отпускает поклонников пары.

Напомним, что Анастасия Стоцкая в прозрачном платье похвасталась интимным фото: «Вау, какой цветочек...».

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