Співачка Санта Дімопулос, яка зараз бере участь у проекті "Танці з зірками", похвалилася формами у вбранні з корсетом

Як повідомляє Politeka, знімком знаменитість поділилася у себе в Instagram.

"Пару днів тому я відкрила «запити на повідомлення», а там... «ви класна... обожнюю», «ти су*ка», «дайте грошей», «люблю», «ви мій мотиватор»... і серед усього цього прекрасного розмаїття, я бачу таке повідомлення « "Санта, адже ви ідеальна, справжня супер-жінка..." я задумалася: хто така супер-жінка?» - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Дімопулос позує в білосніжній сукні з корсетом, прикривши голову хусткою. При цьому знаменитість елегантно задерла руки, похвалившись дивовижною талією.

Фотографія співачки набрала кілька тисяч лайків. Серед тих, кому сподобався знімок, виявилася і колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко.

До цього ми розповідали, що українська співачка Санта Дімопулос, яка бере участь у проекті «Танці з зірками», вразила фігурою в облягаючому вбранні

Так, співачка виконує запальний танець з двома чоловіками, демонструючи бездоганну фігуру в облягаючій сукні. Після цього знаменитість піднімається сходами, показуючи в камеру розкішну фігуру.

Нагадаємо, що Дімопулос розбурхала уяву в декольте до пупка:"який кадр".

Як повідомляла Politeka, Дімопулос похвалилася головним красунчиком у своєму житті:"нескінченно люблю".

Також Politeka писала, що Дімопулос з новою зачіскою відірвалася за лаштунками.