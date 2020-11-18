Украинская певица Санта Димопулос, которая участвует в проекте «Танці з зірками», впечатлила фигурой в облегающем наряде
Как сообщает Politeka, кадры были опубликованы на странице проекта в Instagram.
Так, певица исполняет зажигательный танец с двумя мужчинами, демонстрируя безупречную фигуру в облегающем платье. После этого знаменитость поднимается по ступенькам, показывая в камеру роскошную фигуру.
Однако поклонников избавили возможности что-либо сказать, опубликовав ролик у на странице в Stories.
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До этого мы рассказывали, что экс-ВИА Гра Санта Димопулос впечатлила публику новыми фото, которые красотка разместила в соцсетях
Девушка выложила кадры, на который она запечатлена со своей подругой Анной Андрес – украинской моделью, телеведущей, ставшей победительницей конкурса "Мисс Украина Вселенная".
Оказывается, 17 ноября Анна отмечает день рождения, девушке исполнилось 27 лет.
На фотографиях Санта и Анна в разных позах и одеждах позируют перед фотографом. Поклонники знаменитости буквально "взорвались" от увиденной красоты, "засыпав" кумира комплиментами.
Напомним, что Димопулос взбудоражила воображение в декольте до пупка: "Какой кадр".
Как сообщала Politeka, Димопулос похвасталась главным красавчиком в своей жизни: "Бесконечно люблю".
Также Politeka писала, что Димопулос с новой прической оторвалась за кулисами.