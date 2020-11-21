Актори популярної телепередачі "Дизель шоу" похвалилися розвагами під час зйомок нової програми

Про це повідомляє Politeka на сторінки зірок в Instagram.

"Знімалися в новому шоу Нового каналу" Де логіка?». Було цікаво. Іноді мозок просто не хотів шукати логіку" - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Вікторія Булітко і Яна Глущенко грайливо кричать на камеру, розповідаючи про те, що у них співробітники шоу забирають телефони. А ось Єгор Крутоголов і Євген Сморигін на камеру намагалися продемонструвати чудеса логіки.

У коментарях користувачі провели паралелі з російським ток-шоу " де логіка?", поцікавившись, що Україна запустила аналогічний проект.

"Купили формат, якщо я не помиляюся", - відповів Крутоголов.

До цього ми розповідали, що українська актриса Вікторія Булітко, яка знімається в " Дизель шоу», похвалилася красою в екстра-міні

"Ностальгія за танцями..." - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Булітко позує в екстра-міні сукні з вирізом, а також колготках в сітку.

Нагадавши, у зірки "Дизель шоу" поповнення в родині, з'явилися фото малюка:" схожі...".

Як повідомляла Politeka, зірка "Дизель шоу" Булітко вразила наповал розкішним виглядом в перуці й пікантній сукні: «Шалена імператриця».

Також Politeka писала, що зірки "Дизель шоу" ошелешили перевтіленнями для яскравого номера:"Кур'єри, будьте обережні".