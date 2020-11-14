Звезды известного юмористического проекта "Дизель шоу" впечатлили публику яркими перевоплощениями ради новых выступлений

Как сообщает Politeka, новые кадры были опубликованы на странице компании в социальной сети Instagram.

"Ну что ж, у курьеров снова прибавится работы😱 А когда спешишь, чтобы вовремя сделать доставку, могут случиться неприятные казусы! Именно это произошло с героями номера из премьерного выпуска «Дизель Шоу» 🤪 Курьеры, будьте осторожны, у вас ведь нет в знакомых самого сильного человека планеты, который может прийти на помощь...😂", – сказано в анонсе к новой программе.

Поклонники ответили в комментариях, что с нетерпением ожидают нового выпуска, а также заверили звезд в своей любви и преданности.

"Жду с нетерпением 👏👏👏 Дизель шоу класссссссс бравоооооооо успехов", – написали фанаты.

Ранее мы сообщали, что актриса "Дизель шоу" Виктория Булитко сейчас принимает участие в проекте "Танцы со звездами".

Свою личную историю о травле школе, звезда откровенно рассказала ведущим и зрителям «Сніданку з 1+1». Виктория вспомнила, что подверглась издевательствам в день, когда пришла на уроки в подаренной мамой модной юбке, которая и стала причиной зависти и агрессии со стороны старших девочек.

"В седьмом классе мама подарила мне классную заграничную мини-юбку. Конечно же, я счастливая пришла в ней в школу", — говорит Виктория.

Напомним, поседевшая звезда "Дизель шоу" Булитко озадачила смелым перевоплощением и глубоким декольте: забавные кадры.

Как сообщала Politeka, звезды «Дизель шоу» огорошили перевоплощением ради яркого номера: «Даже самые…»

Также Politeka писала, что звезда «Дизель шоу» озадачила вульгарной выходкой на камеру: «Теперь пора на…»