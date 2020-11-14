Звезда "Дизель шоу", актриса и певица Виктория Булитко озадачила резкой сменой имиджа

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала яркий снимок, на котором предстала в очень соблазнительном образе. Актриса примеряла черный парик и платье с глубоким разрезом, оголившее ее нежные ключицы и зону декольте. Она смотрела в кадр необычным взглядом сильной женщины.

«mitya_borodin спасибо за те 2 минуты))Каким образом тебе удалось успеть поймать ту меня, которую я сама не знаю, понятия не имею? Ты талантище. P. s. Все фото за один раз не выставлю, буду растягивать удовольствие», - подписала фото звезда.

За несколько часов ее пост собрал почти 5 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Просто нереальные фото», «А это, вообще-то законно быть такой красивоооой?», «Баронесса», «Классная девчонка!», «Ты вообще бомбезная)», «Не похожа на себя», «Вика, вы тут, как из 19 века, тургеневская девушка- одухотворенная, думающая, утонченная красавица», «Почему, как только я смотрю на фото, у меня в голове играет песня «Эх ,шальная императрица», - пишут пользователи сети.

Как известно, Булитко участвовала в проекте «Танцы со звездами», где заняла третье место.

Напомним, что Вика Булитко поразила внешностью, устроив "пожар" на голове.

Как сообщала Politeka, что звезды "Дизель шоу" ошарашили перевоплощениями для яркого номера: "Курьеры, будьте осторожны".

Также Politeka писала, что Вика Булитко озадачила смелым перевоплощением и глубоким декольте: забавные кадры.