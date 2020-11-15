Звезда известной программы "Дизель Шоу" Яна Глущенко показала нового члена семьи

Знаменитая украинская блондинка зарядила позитивом своих поклонников, передает Politeka.net. Красотка поделилась радостной новостью и подкрепила ее свежими фото.

Глущенко недавно взяла себе в дом красивого щенка, которым, вероятно, сама не может налюбоваться. Артистка позировала на улице, надев желтую шапку и оранжевую куртку.

Она по очереди взяла в руки малышей, когда выбирала, и счастливо улыбалась.

Данные фото были обнародованы на официальной странице проекта.

"Пост, заряженный на улыбку!!! Яна Глущенко и милейшие щенки кане-корсо😱🥰 Кстати, именно такой с недавних пор живет в семье актрисы🤩", - написали авторы публикации.

За 17 часов пост собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Господи я её без мейкапа еле узнала...", "У нас тоже живёт такой малыш )", "Говорят же, что животные похожи на своих хозяев🌹", "Они такие милашки. ❤️😍", "Лапули😀😀😀", "СУПЕР.НЯШКИ ОБЕ", "Яночка, вы волшебная", "Чудесное фото...!!❤️❤️❤️", "Какая милаха!", "Люблю ваши выступления!!", - написали пользователи сети.

Напомним, звезды "Дизель шоу" впечатлили публику яркими перевоплощениями ради новых выступлений.

Поклонники ответили в комментариях, что с нетерпением ожидают нового выпуска, а также заверили звезд в своей любви и преданности.

Ранее сообщалось, что актер "Дизель шоу" Александр Бережок заинтриговал кадром рядом с коллегой – Викторией Булитко.

Кадр был сделан во время съемки сериала «Выжить любой ценой».

Напомним, поседевшая звезда "Дизель шоу" Булитко озадачила смелым перевоплощением и глубоким декольте: забавные кадры.

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