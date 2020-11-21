Актеры популярной телепередачи «Дизель шоу» похвастались развлечениями во время съемок новой программы

Об этом сообщает Politeka на страницы звезд в Instagram.

«Снимались в новом шоу Нового канала «Де логіка?». Было интересно. Иногда мозг просто не хотел искать логику» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Виктория Булитко и Яна Глущенко игриво кричат на камеру, рассказывая о том, что у них сотрудники шоу забирают телефоны. А вот Егор Крутоголов и Евгений Сморыгин на камеру старались продемонстрировать чудеса логики.

В комментариях пользователи провели параллели с российским ток-шоу «Где логика?», поинтересовавшись, что Украина запустила аналогичный проект.

«Купили формат, если я не ошибаюсь», - ответил Крутоголов.

До этого мы рассказывали, что украинская актриса Виктория Булитко, которая снимается в «Дизель шоу», похвасталась красотой в экстра-мини

«Ностальгия по танцам…» - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Булитко позирует в экстра-мини платье с вырезом, а также колготках в сетку.

Напомним, у звезды "Дизель шоу" пополнение в семье, появились фото малыша: "Похожи...".

Как сообщала Politeka, звезда "Дизель шоу" Булитко сразила наповал роскошным видом в парике и пикантном платье: «Шальная императрица».

Также Politeka писала, что звезды "Дизель шоу" ошарашили перевоплощениями для яркого номера: "Курьеры, будьте осторожны".