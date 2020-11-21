Актеры популярной телепередачи «Дизель шоу» похвастались развлечениями во время съемок новой программы
Об этом сообщает Politeka на страницы звезд в Instagram.
«Снимались в новом шоу Нового канала «Де логіка?». Было интересно. Иногда мозг просто не хотел искать логику» - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах Виктория Булитко и Яна Глущенко игриво кричат на камеру, рассказывая о том, что у них сотрудники шоу забирают телефоны. А вот Егор Крутоголов и Евгений Сморыгин на камеру старались продемонстрировать чудеса логики.
Звезда «Дизель шоу» засветила сладкие места в сетке и экстремальном декольте: «Очень яркие…»
Полностью раздетая Анджелина Джоли понежилась в постели, показав самый сок: вот это формы!
"Невеста" Харламова распахнула халатик, пленив "полушариями" в прозрачном белье, Басков не устоял: "Ослепляют..."
Актеры "Дизель Шоу" опозорили звезд, засветив их "автопарк": "От этого только смешнее..."
В комментариях пользователи провели параллели с российским ток-шоу «Где логика?», поинтересовавшись, что Украина запустила аналогичный проект.
«Купили формат, если я не ошибаюсь», - ответил Крутоголов.
До этого мы рассказывали, что украинская актриса Виктория Булитко, которая снимается в «Дизель шоу», похвасталась красотой в экстра-мини
«Ностальгия по танцам…» - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии Булитко позирует в экстра-мини платье с вырезом, а также колготках в сетку.
Напомним, у звезды "Дизель шоу" пополнение в семье, появились фото малыша: "Похожи...".
Как сообщала Politeka, звезда "Дизель шоу" Булитко сразила наповал роскошным видом в парике и пикантном платье: «Шальная императрица».
Также Politeka писала, что звезды "Дизель шоу" ошарашили перевоплощениями для яркого номера: "Курьеры, будьте осторожны".