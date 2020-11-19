Украинская актриса Виктория Булитко, которая снимается в «Дизель шоу», похвасталась красотой в экстра-мини

Как сообщает Politeka, снимок со знаменитостью был опубликован на фан-странице звезды в Instagram.

«Ностальгия по танцам…» - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Булитко позирует в экстра-мини платье с вырезом, а также колготках в сетку.

«Я тоже очень скучаю», «классно выглядишь. Невероятно милая улыбка - влюбился в нее», «Да, у Вики очень яркие были костюмы», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что украинская актриса и участница проекта «Дизель шоу» Виктоиря Булитко похвасталась фигурой в мини-платье

«Спокойной ночи», - коротко говорится в подписи.

Уточним, что на фотографии Булитко позирует с темными волосами, примеряв экстравагантное мини-платье. Дополнить образ знаменитость решила красивым колье, эффектно расставив при этом ноги.

Поклонники знаменитости буквально "обезумили" от невероятной красоты кумира, забросав ее "тоннами" комментариев. Об этом свидетельствует происходящее под фотографией.

Напомним, у звезды "Дизель шоу" пополнение в семье, появились фото малыша: "Похожи...".

Как сообщала Politeka, звезда "Дизель шоу" Булитко сразила наповал роскошным видом в парике и пикантном платье: «Шальная императрица».

Также Politeka писала, что звезды "Дизель шоу" ошарашили перевоплощениями для яркого номера: "Курьеры, будьте осторожны".