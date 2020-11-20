Скандальна російська актриса Христина Асмус спантеличила шанувальників, показавши свій щасливий день
Як повідомляє Politeka, фотографію знаменитість опублікувала у себе в Instagram.
"Чет день якийсь сьогодні хороший 💚 у вас як? Норм, наступне питання, зійде, ну такое, все одно не відповіси, piz*ato? 🤪», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на фотографії Асмус позує в пальто і джинсах під час прогулянки по парку.
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"Як говорив Гарік Харламов-хороший текст«," не найкращий, але хороший«,» відмінний день«,» принцеса«, " ти просто бомбезно виглядаєш, Кріс!", "ти чудова", - пишуть її шанувальники.
До цього повідомлялося, що актриса Христина Асмус здивувала позою на природі.
Зірка активно знімається в різних проектах, але і знаходить час для фотосесій. Кадрами красуня ділиться в своєму Instagram.
Цього разу красуня показала фото, зроблене на природі, біля зеленого газону і красивої доріжки. Христина присіла на сходинки і прийняла досить розкуту позу - вона широко розставила ніжки.
Для прогулянки актриса вибрала чорну косуху з заклепками і темно-сірі джинси, а образ доповнила макіяжем і сережками.
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