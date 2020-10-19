Российская актриса Кристина Асмус подшутила над бывшим мужем Гариком Харламовым

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда, которая сидит на самоизоляции из-за китайского вируса, запустила рубрику ответов на вопросы. Кристине так понравилось отвечать на вопросы, что она делала это два дня подряд.

«Ты любыми Харламова», - задали вопрос поклонники, вероятно, перепутав слово.

Кристина решила воспользоваться ошибкой и подшутить над ней. Актриса ответила: «Не любыми. Определенными».

Кроме этого, Кристине задали вопрос о юморе экс-мужа. Один из поклонников спросил, нравится ли актрисе юмор комика или лучше, когда он поет. Асмус не сдержалась и вновь подшутила над отцом своего ребенка.

«Мне очень понравился его последний альбом. Особенно взорвала третья песня. Это кантри – звучание…браво! Думаю, он станет платиновым», - заявила артистка.

Стоит отметить, что бывшие супруги не упускают возможности подшутить друг над другом. Это происходит регулярно. Например, Гарик обыграл брак с Кристиной в новом выпуске Comedy Club, сделав пародию на шоу «Холостяк». Он высмеивал всех претенденток на его сердце, которые были похожи на Кристину.

А Асмус однажды заявила в комментариях, что сделала отличный подарок мужу, когда развелась с ним.

Напомним, что обезумевшая Асмус в халате и парике показала свои ягодки: "И кому ж такая достанется?".

Как сообщала Politeka, безбашенная Асмус преобразилась, показав сладкие места на камеру: «Жена Харламова - мороженка!».

Также Politeka писала, что покрасневший Харламов развалился прямо на съемочной площадке: «Никому не нужен».