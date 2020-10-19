Российская актриса Кристина Асмус подшутила над бывшим мужем Гариком Харламовым
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда, которая сидит на самоизоляции из-за китайского вируса, запустила рубрику ответов на вопросы. Кристине так понравилось отвечать на вопросы, что она делала это два дня подряд.
«Ты любыми Харламова», - задали вопрос поклонники, вероятно, перепутав слово.
Кристина решила воспользоваться ошибкой и подшутить над ней. Актриса ответила: «Не любыми. Определенными».
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Кроме этого, Кристине задали вопрос о юморе экс-мужа. Один из поклонников спросил, нравится ли актрисе юмор комика или лучше, когда он поет. Асмус не сдержалась и вновь подшутила над отцом своего ребенка.
«Мне очень понравился его последний альбом. Особенно взорвала третья песня. Это кантри – звучание…браво! Думаю, он станет платиновым», - заявила артистка.
Стоит отметить, что бывшие супруги не упускают возможности подшутить друг над другом. Это происходит регулярно. Например, Гарик обыграл брак с Кристиной в новом выпуске Comedy Club, сделав пародию на шоу «Холостяк». Он высмеивал всех претенденток на его сердце, которые были похожи на Кристину.
А Асмус однажды заявила в комментариях, что сделала отличный подарок мужу, когда развелась с ним.
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