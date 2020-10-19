Гарик Харламов показал, как развлекается с маленькой дочерью после расставания с Кристиной Асмус
Артист поделился забавным домашним видео в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.
На кадрах можно увидеть, как шоумен проводит вечер дома со своей шестилетней дочерью Анастасией. Мужчина и девочка смотрят в камеру, при этом Настя выглядит очень удивленной.
«Здравствуйте. А что у вас такие большие глаза?», - интересуется Харламов у дочери.
«Я люблю кушать гусаров», - отвечает девочка и начинает кусать отца, который тут же начинает кричать от «ужаса».
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Таким образом артист встречает новую серию сериала «Гусар», в котором он сыграл одну из ролей.
«Ждём новую серию ) скоро 11 серия сериала «Гусар»! Хотя возможно меня уже съедят», - написал Харламов.
Его поклонники тут же отреагировали на видео.
«Настя на Кристину похожа... И как здорово что папу так сильно любит! Это мило!», «Доча красотка, слава Богу на папу не похожа», «Гарик, ну у тебя и шайба. Срочно на диету)», «Вся в мамку», «У дочки все в порядке с юмором», «ля, она у тебя просто маленькая сказка) искренне рад за вас», «Какая хорошенькая она у вас», - пишут люди.
Отметим, что этим летом Харламов и известная российская актриса Кристина Асмус объявили о своем разводе.
Напомним, переболевшая Асмус вновь «расцвела», покорив соблазнительным взглядом: «Невозможно оторваться».
Как сообщала Politeka, Кристина Асмус после развода с Харламовым неожиданно заговорила о пополнении: "Да, я...".
Также Politeka писала, что болеющая Кристина Асмус от души постебалась над Харламовым с разинутым ртом.