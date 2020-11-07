Шоумен Гарик Харламов продолжает с юмором относиться к разводу с Кристиной Асмус

Так, резидент Comedy Club решил записать пародию на шоу "Холостяк", в которой жестко прошелся по бывшей жене.

За задумкой, Гарик Харламов выступал в роли завидного жениха, сердце которого пытались завоевать несколько девушек.

Первой претендентке российский шоумен отказал из-за имени Кристина. Вторую девушку звали Олесей, но она оказалась актрисой, что тоже не устроила Гарика, и он хлопнул дверью белого лимузина, в который она села.

— Скоро я стану врачом, а пока — интерн, — рассказала о себе третья участница шоу.

— Вы что, издеваетесь? — эмоционально заявил юморист и захлопнул за ней дверь автомобиля.

— Я профессиональный переводчик с английского, — поведала четвёртая девушка. — Сейчас я перевожу очень интересный текст. После этих слов Харламов запустил в неё розой. Стоит отметить, что последняя "невеста" - отсылка к скандалу вокруг фильма "Текст", где у Кристины Асмус была откровенная сцена.

До этого мы рассказывали, что Гарик Харламов засветил неизвестную женщину, которая наводит порядки в его доме, а также показал, как разбирается с мошенниками.

Известный российский шоумен, который этим летом объявил, что разводится с актрисой Кристиной Асмус, поделился забавным видео в своем Инстаграм.

Гарик показал, как общается по телефону с мошенником, который всячески старается выведать его данные. При этом артист как может тянет время, тем самым раздражая своего собеседника.

Напомним, озорная "невеста" Гарика Харламова пошалила в постели и показала растяжку: "Хороша кошка".

Как сообщала Politeka, маленькая дочь Харламова и Асмус заставила отца вопить от ужаса, видео.

Также Politeka писала, что болеющая Кристина Асмус от души постебалась над Харламовым с разинутым ртом.