Шоумен Гарик Харламов продолжает с юмором относиться к разводу с Кристиной Асмус
Так, резидент Comedy Club решил записать пародию на шоу "Холостяк", в которой жестко прошелся по бывшей жене.
За задумкой, Гарик Харламов выступал в роли завидного жениха, сердце которого пытались завоевать несколько девушек.
Первой претендентке российский шоумен отказал из-за имени Кристина. Вторую девушку звали Олесей, но она оказалась актрисой, что тоже не устроила Гарика, и он хлопнул дверью белого лимузина, в который она села.
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— Скоро я стану врачом, а пока — интерн, — рассказала о себе третья участница шоу.
— Вы что, издеваетесь? — эмоционально заявил юморист и захлопнул за ней дверь автомобиля.
— Я профессиональный переводчик с английского, — поведала четвёртая девушка. — Сейчас я перевожу очень интересный текст. После этих слов Харламов запустил в неё розой. Стоит отметить, что последняя "невеста" - отсылка к скандалу вокруг фильма "Текст", где у Кристины Асмус была откровенная сцена.
До этого мы рассказывали, что Гарик Харламов засветил неизвестную женщину, которая наводит порядки в его доме, а также показал, как разбирается с мошенниками.
Известный российский шоумен, который этим летом объявил, что разводится с актрисой Кристиной Асмус, поделился забавным видео в своем Инстаграм.
Гарик показал, как общается по телефону с мошенником, который всячески старается выведать его данные. При этом артист как может тянет время, тем самым раздражая своего собеседника.
Напомним, озорная "невеста" Гарика Харламова пошалила в постели и показала растяжку: "Хороша кошка".
Как сообщала Politeka, маленькая дочь Харламова и Асмус заставила отца вопить от ужаса, видео.
Также Politeka писала, что болеющая Кристина Асмус от души постебалась над Харламовым с разинутым ртом.