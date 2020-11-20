Знайшлася співачка Аліна Гросу, що випала з інформаційного поля на кілька тижнів. Зірка розповіла, в чому справа

Як передає Politeka.net, 25-річна артистка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому повідомила, що заразилася китайським вірусом (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

На щастя, Аліна вже йде на поправку.

За словами співачки, 28 жовтня її самопочуття різко погіршилося, піднялася температура, також вона перестала відчувати запахи і смак.

"Їла лимони як вату... і пішла здавати тест - отримала позитивний. Це не перший випадок зараження в моїй родині. Мій, на щастя, був у легкій формі. Зробила КТ - у мене немає ураження легенів, так що все в порядку, йду на поправку. З дому не виходила, щоб нікого не заразити. Пила антибіотики. Мені хотіли робити уколи, але я відмовилася від уколів, тому що боюся їх", - розповідає на відео Гросу.

У підписі артистка зазначила, що інший випадок хвороби в її родині був куди важче, при цьому вона не називає кого саме підкосила недуга.

"Важка (форма, - ред.) з 75% ураження легень. Тоді було жахливо страшно за дуже близьку людину. На щастя реаніматологи, своєчасне втручання і правильно підібрані препарати, плюс лікування допомогли", - поділилася Аліна.

Користувачі бурхливо кинулися обговорювати пост, і Гросу, до речі, багатьом відповідала, розповідаючи про нюанси перебігу хвороби.

"Бувай здорова! Повертайся скоріше!!!"

"Скільки днів ви хворіли? Висока температура була в цей час?" - "3 тижні, практично🙄 температура до 38. В основному, 37,3-37,5"

"АЛІНОЧКА, КРАСУНЯ, ЯКИЙ КОШМАР, ОДУЖУЙ СКОРІШЕ!)😊💋💋❤"

"Крихітка ти суперський чоловічок❤️"

"З ким контактували в сфері роботи або розваг" - "ні з ким. У мене тільки закінчилися зйомки в серіалі "Двоє над прірвою" і підхопила я вірус, найімовірніше, на знімальному майданчику. Планувала кілька днів вихідних після зйомок, тому на щастя, навіть коли ще думала, що це звичайна застуда, вже перебувала вдома"

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