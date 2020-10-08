Популярная украинская певица Алина Гросу покорила поклонников томным образом в тенях
Звезда поделилась новым атмосферным постом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На черно-белом фото Гросу замерла в соблазнительной позе. При этом на снимке отчетливо видно только ее лицо, а очертания тела певицы скрыты густыми тенями.
Свой пост артистка сопроводила новым стихотворением собственного авторства.
«Я не прошу в ответ, в замен, и в долг.
Не требую любви и обещаний...
Дала себе навек уже зарок..
Не ждать добра, тепла, как подаяний…
…Я не прошу ни счастья, ни печали..
Ты хочешь рядом быть - в ответ не жди..
С тобой я буду, сколько пожелаю..
И дам, все что смогу в себе найти», - пишет звезда.
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Ее поклонники не смогли пройти мимо такого трогательного поста
«Алина красавица ты мне нравишься», «В этих строках так много души, прям в каждом слове...тронуло», «Алина, ты человек с глубоким внутренним миром, тут всё просто, тебя нужно любить», «Шедеврально нежно и очень глубоко», - пишут люди.
Напомним, что недавно стало известно о разводе 25-летней звезды. Гросу откровенно рассказала подробности расставания. Так, в "Світському житті" певица вспомнила, как 22 декабря в 2019 году приехала с концерта и услышала от любимого предложение пожить отдельно. По ее словам, у Александра появилась другая женщина.
Напомним, Гросу удивила резкой сменой имиджа после развода, кадры в новом образе: «Похожа на Веру Брежневу».
Как сообщала Politeka, чувственная Гросу выдала новые откровения после внезапного развода.
Также Politeka писала, что мрачная Алина Гросу всполошила откровенным признанием после развода: "Я за ним...".