Популярная украинская певица Алина Гросу покорила поклонников томным образом в тенях

Звезда поделилась новым атмосферным постом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На черно-белом фото Гросу замерла в соблазнительной позе. При этом на снимке отчетливо видно только ее лицо, а очертания тела певицы скрыты густыми тенями.

Свой пост артистка сопроводила новым стихотворением собственного авторства.

«Я не прошу в ответ, в замен, и в долг.

Не требую любви и обещаний...

Дала себе навек уже зарок..

Не ждать добра, тепла, как подаяний…



…Я не прошу ни счастья, ни печали..

Ты хочешь рядом быть - в ответ не жди..

С тобой я буду, сколько пожелаю..

И дам, все что смогу в себе найти», - пишет звезда.

Ее поклонники не смогли пройти мимо такого трогательного поста

«Алина красавица ты мне нравишься», «В этих строках так много души, прям в каждом слове...тронуло», «Алина, ты человек с глубоким внутренним миром, тут всё просто, тебя нужно любить», «Шедеврально нежно и очень глубоко», - пишут люди.

Напомним, что недавно стало известно о разводе 25-летней звезды. Гросу откровенно рассказала подробности расставания. Так, в "Світському житті" певица вспомнила, как 22 декабря в 2019 году приехала с концерта и услышала от любимого предложение пожить отдельно. По ее словам, у Александра появилась другая женщина.

Напомним, Гросу удивила резкой сменой имиджа после развода, кадры в новом образе: «Похожа на Веру Брежневу».

Как сообщала Politeka, чувственная Гросу выдала новые откровения после внезапного развода.

Также Politeka писала, что мрачная Алина Гросу всполошила откровенным признанием после развода: "Я за ним...".