Такой артистку уже и не помнят

Певица Алина Гросу попросила совета у публики

Как передает Politeka.net, 25-летняя звезда опубликовала свежие "сториз" в своем Инстаграм, на котором предстала в несколько шокирующем свете.

Алина показала себя с темной шевелюрой - аж глаза режет, ведь все привыкли видеть ее блондинкой. Девушка подписала кадр: "Может, в темный вернуться?)))" и дала возможность пользователям выбрать один из вариантов ответов "да" или "нет".

Стоит отметить, в момент написания этой публикации, большинство проголосовали за то, чтобы Алина осталась с платиновым цветом волос - против "шоколадной" шатенки.

Напомним, последний раз Гросу кардинально меняла имидж пять лет назад. Тогда из горячей брюнетки звезда превратилась в "конфетную" блондинку.

По словам артистки, на серьезные перемены она решилась тогда по просьбе режиссера одной из новых кинокартин, где играла главную роль. Также Гросу признавалась, что долгое время привыкала к своему новому отражению в зеркале.

Ранее мы сообщали, Гросу воспламенила публику жарким снимком в роскошном "золотом" платье. Девушка приняла томную позу, приспустив наряд на одно плечо, тем самым подчеркнув аппетитную зону декольте.

В подписи девушка объявила, что перекрасилась. Правда, не назвала, в какой цвет. Хотя, судя по "сториз" выше, она еще раздумывает над дальнейшими метаморфозами.

«Я наконец-то перекрасилась. Угадайте, в какой цвет?», - подписала Алина.

«Золотая рыбка», «шикарная красота», «блонда – однозначно», «наконец-то. Очень классная», «мед с чем-то», «темный верх и светлый низ», - прокомментировали пользователи.

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