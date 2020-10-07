Известная украинская певица Алина Гросу показала себя в новом образе

Звезда поделилась в своем Инстаграм новыми кадрами, на которых предстала с непривычным для себя цветом волос. Об этом пишет Politeka.net.

Так, на новом коротком видео Гросу снимает себя в зеркале. Артистка поправляет длинную копну волос карамельного цвета с рыжеватым оттенком.

«В новой картине #ДНК, я предстану уже немного в другом образе, карамельно-волосой девушки, грубо говоря, немного рыжей. И так вопрос дня, как мне лучше? С блондом или рыжулей?», - поинтересовалась звезда у своих подписчиков.

Для сравнения Гросу также поделилась видео, на котором она позирует еще со старым цветом волос.

Поклонники звезды тут же принялись комментировать ее пост.

«Не надо блонда. Лучше натуральный», «Хорошая рыжая плюс веснушки», «А вам идет немного рыжий цвет, красиво», «И так и так вам все к лицу) Волшебная вы красотка», «Еще немного и ты станешь похожа на Веру Брежневу)», «Рыжий вам тоже идёт, но я за блонд», «Ваш блонд гораздо круче, чем этот парик», - пишут люди.

Напомним, что недавно стало известно о разводе 25-летней звезды. Гросу откровенно рассказала подробности расставания. Так, в "Світському житті" певица вспомнила, как 22 декабря в 2019 году приехала с концерта и услышала от любимого предложение пожить отдельно. По ее словам, у Александра появилась другая женщина.

Напомним, чувственная Гросу выдала новые откровения после внезапного развода.

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