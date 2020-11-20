Українські чиновники з Пенсійного фонду попередили про нове виділення грошей, які підуть на виплати громадянам

Як повідомляє Politeka, про це повідомляє пресслужба відомства.

Так, цього разу на виплату пенсій листопада було виділено трохи понад чотири мільярдів гривень. А саме - 4,1 млрд. Всього з початку місяця на виплати чиновники направили 34,9 мільярда.

При цьому необхідної суми грошей, яку потрібно виділити за місяць, чиновники з Кабміну називати не стали. Однак вони попередили, що виплата буде проведена в дату, яка була призначена кожному пенсіонеру.

До цього ми розповідали, що Кабінет Міністрів України прийняв рішення, яке все змінить для громадян. Так, в нашій країні тепер діятиме політика "єдиного звернення".

Тепер кожен українець матиме можливість швидше отримати пенсії та допомогу. Отримувати кошти дозволили на поточний банківський рахунок. І після прийняття рішення Кабміну вже не потрібно буде йти в Пенсійний фонд, далі - в банк для відкриття рахунку, а потім чекати, і знову йти в банк. Про це заявив глава уряду Денис Шмигаль.

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