Украинские чиновники из правительства рассказали, что на пенсии граждан были выделены несколько миллиардов

Как рассказывает Politeka, об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины.

В частности, чиновники рассказали о выделении на пенсии граждан 3,4 миллиарда гривен. Деньги пойдут на выплаты украинцам, которые запланированы в декабре. Всего с начала месяца ПФУ профинансировал пенсии украинцев на двадцать три миллиарда гривен.

«Выплата пенсий будет проведена в определенном каждому пенсионеру дату выплаты…» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что полную сумму денег, которые необходимо собрать для выплаты пенсий в декабре, чиновники рассказывать не захотели.

До этого мы рассказывали, что Кабинет министров Украины принял решение, которое все изменит для граждан. Так, в нашей стране теперь будет действовать политика "единого обращения".

Теперь каждый украинец будет иметь возможность быстрее получить пенсии и пособии. Получать средства разрешили на текущий банковский счет. И после принятия решения Кабмина уже не нужно будет идти в Пенсионный фонд, далее - в банк для открытия счета, а затем ждать, и снова идти в банк. Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль.

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