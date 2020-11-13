Украинские чиновники из правительства рассказали, что на пенсии граждан были выделены несколько миллиардов
Как рассказывает Politeka, об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины.
В частности, чиновники рассказали о выделении на пенсии граждан 3,4 миллиарда гривен. Деньги пойдут на выплаты украинцам, которые запланированы в декабре. Всего с начала месяца ПФУ профинансировал пенсии украинцев на двадцать три миллиарда гривен.
«Выплата пенсий будет проведена в определенном каждому пенсионеру дату выплаты…» - говорится в сообщении.
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Обратим внимание, что полную сумму денег, которые необходимо собрать для выплаты пенсий в декабре, чиновники рассказывать не захотели.
До этого мы рассказывали, что Кабинет министров Украины принял решение, которое все изменит для граждан. Так, в нашей стране теперь будет действовать политика "единого обращения".
Теперь каждый украинец будет иметь возможность быстрее получить пенсии и пособии. Получать средства разрешили на текущий банковский счет. И после принятия решения Кабмина уже не нужно будет идти в Пенсионный фонд, далее - в банк для открытия счета, а затем ждать, и снова идти в банк. Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль.
Напомним об урезании субсидий и массовых проверках: кого лишат денег на коммуналку.
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