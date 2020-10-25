Украинцы несколькими способами могут оформить себе субсидию на коммунальные услуги

Об этом в эфире телеканала Украина 24 рассказал замглавы Департамента соцполитики КГГА Максим Бученко.

Сейчас подать документы на оформление льготы можно двумя путями: через интернет или по почте.

“Но лично сейчас не очень получается. Остается почта и электронный вариант. Есть сайт Минсоцполитики, на нем есть подача документов на субсидии. Надо только заявление и декларацию. Субсидия назначается с месяца подачи. Есть исключение – начало отопительного периода, когда субсидия назначается двумя месяцами назад, то есть, с начала отопительного периода. Заявление могут подать в ноябре, но рассматривать его будут с 15 октября, как это предусмотрено постановлением Кабинета министров”, – предупредил чиновник в эфире украинского телеканала.

Органы соцзащиты могут рассматривать заявление украинцев до 10 дней.

А если потенциальные льготники неправомерно получили субсидии, скрыв от государства, например, дополнительные доходы, то их заставят вернуть полученные деньги.

Ранее мы предупреждали о сокращении субсидий на коммуналку.

На льготы от государства могут рассчитывать те украинцы, у которых доходов не хватает для оплаты коммунальных услуг.

Согласно законодательству, субсидию можно получить наличными с пенсионными выплатами (до 5 тысяч гривен) или на банковскую карту (от 5 тысяч).

Но украинцы могут потерять субсидии при условии, если будет задолженность по коммуналке свыше 340 гривен. В таком случае, государство лишает бытовых потребителей льгот.

Напомним, что украинцев лишат субсидий и льгот, что изменится с 1 января

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