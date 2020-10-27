Из-за карантина и деления на зоны в этом отопительном сезоне произошли изменения с назначением субсидий

Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко в эфире программы "Сніданок з 1+1", передает "РБК-Украина".

Чиновник ответил, кто может рассчитывать на субсидию.

"Более 2,5 млн домохозяйств есть в системе получения жилищных субсидий. Было принято решение о том, что всем, кто получал субсидии в прошлом отопительном периоде, на следующий сезон ее продлят автоматически", - заявил замминистра.

Также Музыченко раскрыл порядок получения субсидии. Желающим не нужно никуда обращаться при условии, что не произошло никаких изменений в составе домохозяйства. Если же возникли проблемы, то можно по почте отправить заявление и справку о доходах, или в онлайн-режиме заполнить заявку, либо самостоятельно обратиться в органы соцзащиты. Во время визита следует учитывать, в какой карантинной зоне находится тот или иной населенный пункт. Документы рассматривают в течение 10 дней.

Замминистра отдельно акцентировал внимание на том, кто может потерять субсидию. Так, в этом году будут проверять правильно ли получатель указал доходы в своей декларации. Могут быть приостановлены выплаты тем, кто не подал документы или скрыл определенные доходы или поступления.

Ранее мы сообщали, за время карантина уровень благосостояния украинцев резко снизился - на 9% в долларовом выражении в первом полугодии. Об этом говорится в докладе швейцарского банка Credit Suisse, представленного в октябре.

Отмечается, что в процентном соотношении показатель Украины является одним из самых крупных негативных в процентном соотношении среди других стран - многие оказались за чертой бедности.

Более существенно обеднели жители России - на 10,7%, Норвегии - 11%, Мексики - 14,2%, Южной Африки - 21,8% и Бразилии - 24,4%. В Украине хуже, чем в Турции, Колумбии и Великобритании - там падение составило 6-7%.

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