Украинцам объяснили, кто может рассчитывать на субсидии от государства
Об этом пишет Сегодня.
Согласно законодательству, сегодня претендовать на льготы на коммуналку могут украинцы, у которых оплата услуг ЖКХ превышает 15% от совокупного дохода прописанных в помещении.
Но для пенсионеров этот процент может составлять 5-10%.
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Также были внесены изменения в процесс проверки потенциальных льготников. Если раньше инспекторы "приходили в гости" по месту регистрации, но сейчас специалисты анализируют реестры.
"Есть доступ к реестрам, которые проверяют наличие автомобиля новее 5 лет, покупки больше 50 тысяч гривен – все эти доходы мы можем перепроверить. Если была крупная покупка, это проходит по идентификационному коду через налоговую. В условиях карантина комиссии не могут выезжать на дом", – раскрыла все нюансы эксперт Юлия Недилько.
Глава Минфина Сергей Марченко отметил, что в 2021 году у части граждан потребность в субсидиях просто отпадет из-за роста минималки, поэтому расходы на льготы хотят урезать.
А эксперт Святослав Павлюк уверен, что количество претендентов на субсидии вырастет.
"Ни правительство, ни города больше не могут дотировать коммунальные предприятия. А население попадает в ловушку сокращения доходов – чтобы компенсировать рост цен, инфляцию. Я бы ожидал рост количества обращений по субсидиям", - объяснил он свое мнение в комментарии журналистам.
Также украинцев предупредили, что до 15 декабря им нужно успеть подать заявление на получение льгот по оплате коммуналки.
Ранее мы рассказывали, что в госбюджете на 2021 год предусмотрено повышение пенсий и зарплат работникам государственного сектора, однако были сокращены расходы на субсидии и льготы.
Более того, в бюджете хотят увеличить расходы на Раду и Кабмин. В 2021 году на Верховную Раду планируют потратить 2 млрд 288 млн гривен – это на 244 млн, или почти на 12% больше.
Что касается субсидий на коммуналку, то расходы на эти льготы хотят сократить на 2,7 млрд. Если в этом году в бюджет заложили 39,3 миллиарда, то на следующий запланировать потратить на 36,6 миллиарда гривен. Но власти уверяют, что льгот якобы хватит на всех украинцев.
Напомним, что украинцев лишат субсидий и льгот, что изменится с 1 января
Как сообщала Politeka, субсидии урезали, расходы на Раду увеличили: раскрыты масштабы цинизма
Также Politeka писала, что субсидий можно не дождаться, в Кабмине приняли неожиданное решение