Легендарна українська співачка Даша Астаф'єва подражнила фанатів, засвітивши зайве в одному пальто без білизни

Як повідомляє Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе в Instagram.

Так, на знімку Астаф'єва позує, накинувши на себе лише одне пальто. Від білизни знаменитість вирішила відмовитися. У момент, коли співачка поправляла зачіску – пальто розкрилося, засвітивши на камеру явно зайве.

Однак, як можна помітити по обличчю знаменитої співачки, її це нітрохи не збентежило.

"Вау, тіло мрії", "неймовірні вигини», «ох, здається я закохався в цю красуню», "чарівно", - пишуть її шанувальники.

До цього ми писали, що популярна українська співачка Даша Астаф'єва похвалилася розкішною фігурою, примірявши вбрання в сітку

"Я, як завжди, не витримала і вирішила радувати вас класними подарунками прямо зараз...» - розповідає вона.

Уточнимо, що на кадрах Астаф'єва позує в наряді в сітку, демонструючи пружні форми на повний зріст. При цьому образ знаменитість доповнила кучерявим волоссям. Шанувальники буквально "вибухнули" від побаченого.

Серед прокоментували кадр була й українська фотограф Соня Плакидюк, яка написала:»Моя буба".

Нагадаємо, що Астаф'єва в "Леопарді" роздражнила декольте і напросилася на компліменти

А ще Politeka писала, що пишногруда Астаф'єва викликала захват, блиснувши формами в ризикованій сукні

Також Politeka повідомляла, що безсоромна Астаф'єва в небезпечній позі дала спеку прямо на столі