35-летняя украинская модель и певица Даша Астафьева заинтриговала страстным образом и неожиданным вопросом

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в обтягивающем платье леопардовой расцветки. Изюминкой наряда стала необычная зона декольте: девушка "спрятала" бюст за тоненькими лямочками.

Горячая брюнетка позировала возле живой изгороди, поставив руки на пояс. Невозможно не восхититься ее "осиной" талией. Крупные серьги-кольца и яркий макияж дополнили роскошный лук.

"Дамы, после сорока, скажите, а потом же леопард ещё больше нра?", - поинтересовалась у поклонниц Астафьева.

Пользователи кинулись честно отвечать и сошлись на мнении, что Даше в любом возрасте "леопард" к лицу:

"Шикарная!!!🤩"

"Красавица❤️"

"Какое же красивое платье😍🔥🔥🔥... ещё не видела никого, кому леопардовый шёл бы больше ❤️😍❤️... кажется, я влюбилась 🤗😉😆"

"Мне он никогда не нра, Но мне он просто не идет, в отличии от вас....🔥"

"Особенно лосины 🔥"

"Астафьева, ты вообще стареть собираешься??"

"Леопард - это классика. Можно всем и всегда 💫😘"

"Обычно леопарды после 50"

"На вас бесподобно 🔥"

Ранее мы сообщали, Астафьева выставила в соцсети кадры с тренировки. На этот раз эффектная брюнетка была в черном спортивном костюме, выгодно обтянувшем ее фигуру.

«Функциональная тренировка с @tarasevych_inna в @tsarsky Легче работы над собой, наверное, только работа в декрете 😅😅😅 Четыре круга нон-стоп по 20 раз», - прокомментировала Даша.

Напомним, счастливая Астафьева с пышным декольте показала свой секретик, ошеломив видом: "Сразу видно..."

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