35-летняя украинская модель и певица Даша Астафьева заинтриговала страстным образом и неожиданным вопросом
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в обтягивающем платье леопардовой расцветки. Изюминкой наряда стала необычная зона декольте: девушка "спрятала" бюст за тоненькими лямочками.
Горячая брюнетка позировала возле живой изгороди, поставив руки на пояс. Невозможно не восхититься ее "осиной" талией. Крупные серьги-кольца и яркий макияж дополнили роскошный лук.
"Дамы, после сорока, скажите, а потом же леопард ещё больше нра?", - поинтересовалась у поклонниц Астафьева.
Пользователи кинулись честно отвечать и сошлись на мнении, что Даше в любом возрасте "леопард" к лицу:
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"Шикарная!!!🤩"
"Красавица❤️"
"Какое же красивое платье😍🔥🔥🔥... ещё не видела никого, кому леопардовый шёл бы больше ❤️😍❤️... кажется, я влюбилась 🤗😉😆"
"Мне он никогда не нра, Но мне он просто не идет, в отличии от вас....🔥"
"Особенно лосины 🔥"
"Астафьева, ты вообще стареть собираешься??"
"Леопард - это классика. Можно всем и всегда 💫😘"
"Обычно леопарды после 50"
"На вас бесподобно 🔥"
Ранее мы сообщали, Астафьева выставила в соцсети кадры с тренировки. На этот раз эффектная брюнетка была в черном спортивном костюме, выгодно обтянувшем ее фигуру.
«Функциональная тренировка с @tarasevych_inna в @tsarsky Легче работы над собой, наверное, только работа в декрете 😅😅😅 Четыре круга нон-стоп по 20 раз», - прокомментировала Даша.
Напомним, счастливая Астафьева с пышным декольте показала свой секретик, ошеломив видом: "Сразу видно..."
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