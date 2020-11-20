Американська фітнес-модель Ана Чері подражнила фанатів, посвітивши бездоганною фігурою в тісному топі

Як повідомляє Politeka, кадром знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Доброго ранку!!! Мій улюблений одяг для тренувань. З цієї останньої колекції так багато симпатичних варіантів, що ви напевно почуєте, як я часто кажу "улюблений" 😂 я щиро люблю все це!» - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на кадрах рум'яна Чері позує в облягаючому топі, ефектно демонструючи бездоганні форми в різних позах. Шанувальники зірки прийшли в "дикий" захват від побаченого.

"Ох, як визирають принади на другому знімку-бомба!", "ти божественно виглядаєш", "дуже круто», «боже, Ти красива до неможливості», "на тобі будь - який наряд буде виглядати бездоганно", - пишуть вони.

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Спочатку красуня стояла передом до камери, показуючи свої пружні великі "м'ячики". Дівчина стискала їх руками, що привело в захват шанувальників.

Потім Ана повернулася спиною, і продемонструвала свою «п'яту точку», яку прикривала лише смужка від трусиків. В кінці відео модель пірнула у воду.

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