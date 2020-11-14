Американская фитнес-модель Ана Чери покорила внешним видом на отдыхе

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала видео, на котором позировала в блестящем золотистом мини-бикини. Чери сняла соблазнительное видео, показав все свои самые сочные места.

Сначала красотка стояла передом к камере, показывая свои упругие большие «мячики». Девушка сжимала их руками, что привело в восторг поклонников.

Затем Ана повернулась спиной, и продемонстрировала свою «пятую точку», которую прикрывала лишь полосочка от трусиков. В конце видео модель нырнула в воду. Стоит отметить, что видео было снято на закате, что придало ему особенного шарму. Тело звезды в лучах солнца казалось еще слаще.

«Оставайся золотым! Смотрите великолепный контент из моей поездки на Мальдивы!», - подписала фото звезда.

Менее, чем за час, ее видео посмотрели больше 20 тысяч раз. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Такая красивая», «Счастливых выходных тебе тоже, дорогая Ана», «Это так чертовски горячо», «Чудесная», «Сияющая», «Шикарная женщина, просто потрясающая», «Как всегда самая ослепительная и потрясающая, и чувственная, и красивая», «Великолепная», «Какая женщина», «Место моей мечты», - пишут пользователи сети.

Напомним, что фигуристая Чери в сетке и «золоте» восхитила безупречным загаром: «Готова к поцелую…».

Как сообщала Politeka, что шальная Ана Чери залезла в воду без купальника, сразив наповал горячим видом: «За 15 минут до…».

Также Politeka писала, что Ана Чери игриво достала свои розы, расстегнув черный топик: "Девочка показала класс".